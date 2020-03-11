2020/03/11 | 09:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزل وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة في المنزل بعد اصابتها بـ"كورونا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 09:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزل وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة في المنزل بعد اصابتها بـ"كورونا") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عزل وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة في المنزل بعد اصابتها بـ"كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).