خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار لن يتأثر بانخفاض أسعار النفط

2020/03/11 | 09:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماش، الأربعاء، ان سعر صرف الدلار في السوق المحلي العراقي لن تتأثر بالوقت الحاضر جراء انخفاض أسعار النفط، لافتا الى ان التأثير سيكون واضحا في حال استمر انخفاض أسعار النفط على مدى سنة من اليوم.وقال الهماش في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “أسعار العملات تتأثر بالناتج الإجمالي

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