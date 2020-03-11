طبابة الحشد الشعبي ترفد دائرة صحة المثنى بمستشفى ميداني متنقل لدعمها ضد فايروس كورونا

2020/03/11 | 09:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفدت مديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، دائرة صحة المثنى بمستشفى ميداني متنقل لدعمها ضد فايروس كورونا.

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