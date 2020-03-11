2020/03/11 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الفتح، عدم وجود نية لدى الكتل السياسية "الشيعية" لاعادة تشكيل التحالف الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: لا نية لإعادة التحالف الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: لا نية لإعادة التحالف الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).