النفط يرتفع بنسبة 3 بالمائة بعد يومين من هبوطه

2020/03/11 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأربعاء (11 آذار 2020)، ارتفاعاً بنسبة 3% بعد الهبوط الحاد...





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