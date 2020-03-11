2020/03/11 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأربعاء (11 آذار 2020)، ارتفاعاً بنسبة 3% بعد الهبوط الحاد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط يرتفع بنسبة 3 بالمائة بعد يومين من هبوطه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأربعاء (11 آذار 2020)، ارتفاعاً بنسبة 3% بعد الهبوط الحاد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط يرتفع بنسبة 3 بالمائة بعد يومين من هبوطه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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