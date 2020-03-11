النفط يرتفع بنسبة 3 بالمائة بعد يومين من هبوطه


النفط يرتفع بنسبة 3 بالمائة بعد يومين من هبوطه
2020/03/11 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأربعاء (11 آذار 2020)، ارتفاعاً بنسبة 3% بعد الهبوط الحاد...

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