بعيداً عن ’’نفوذ الكهنة’’.. نائب يرجح اللجوء إلى سيناريو اعتُمِدَ في 2006 لاختيار رئيس الوزراء المقبل

2020/03/11 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب المستقل محمد الدراجي، عن اقتراح طرحته مجموعة من النواب، لاعتماد سيناريو سبق وان تم اعت...





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