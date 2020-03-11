خيتافي يعلن رفضه السفر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان

2020/03/11 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني أن فريقه “لن يسافر” إلى إيطاليا لخوض مباراة الذهاب أمام إنتر ميلان الإيطالي في دور الستة عشر لمسابقة الدوري الأوروبي، رغم أن هذا يفترض أن يسفر عن احتساب الفريق خاسرا.ورفض الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) طلب خيتافي الخاص بتغيير ملعب المباراة وأكد على إقامتها بملعب “سان سيرو” في

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