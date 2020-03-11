2020/03/11 | 10:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسريب مواصفات هاتف شاومي الجديد “ريدمي نوت 9 برو” © Sputnik .Vladimir كشف عاشق التكنولوجيا الهندي إيشان أغاروال، عن بعض المواصفات التقنية الرئيسية لهاتف شاومي الجديد “ريدمي نوت 9 […]

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