أمانة بغداد: استخدام تجريبي لأغطية شبكات المجاري ضد السرقة

2020/03/11 | 10:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، المباشرة باستخدام تجريبي لاغطية فتحات شبكات المجاري ومشبكات الامطار ضد السرقة.

وذكرت الامانة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "بلدية الرشيد باشرت باستخدام الأغطية المذكورة بشكل تجريبي وتم نشرها في بعض المواقع".

واضافت، ان "الأغطية مصنوعة من الحديد وتحتوي على أقفال ذاتية وبالتالي يصعب سرقتها وغير مكلفة مقارنة بالحالية والمصنوعة من (الآهين) والتي كانت تسرق من قبل ضعاف النفوس مما سبب اضراراً بالممتلكات العامة وخطراً على سلامة المواطنين".

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