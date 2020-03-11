السعودية تسجل إصابة جديدة بكورونا

2020/03/11 | 10:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادما من نيويورك متجها إلى القاهرة عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وقالت الوزارة إن كاميرات الرقابة الصحية الحرارية رصدت ارتفاعا في درجة حرارة المريض، مؤكدة أنه "تم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة".

وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة، بعدما أعلنت المملكة، أمس الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في مكة المكرمة.

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