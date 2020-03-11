أمريكا تمنح ترخيصا مؤقتا لشركة هواوي

2020/03/11 | 10:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

منحت الولايات المتحدة، اليوم الاربعاء، شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي 45 يوما إضافية لمواصلة العمل مع الشركات الأمريكية.

وينتهي الترخيص المؤقت الجديد في 15 أيار المقبل، وقبل ذلك كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الترخيص السابق في 1 نيسان.

وفي أيار الماضي، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها ستحظر شركة هواوي في السوق الأمريكية وتمنعها من شراء مكونات أمريكية الصنع.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات، لكن الشركة الصينية تنفي هذا الاتهام.

وباتت الشركات الأمريكية وزبائن شركة هواوي في سوق الولايات المتحدة مجبرين على البحث عن بدائل لمعدات وهواتف هواوي.

ومنحت إدارة ترامب شركة هواوي رخصة مؤقتة تم تمديدها لمدة 90 يوما في تشرين الثاني الماضي، ثم لمدة 45 يوما في شباط، وذلك حتى لا يتم عزل المناطق الريفية في الولايات المتحدة عن العالم ريثما يتم تأمين بديل لمعدات هواوي.

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