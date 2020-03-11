بومبيو يدعو طهران للإفراج عن السجناء الامريكيين

2020/03/11 | 10:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الحكومة الايرانية إلى الإفراج الفوري عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها.

وقال بومبيو، يوم أمس، في بيان إن "الولايات المتحدة ستحمل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أمريكي هناك.



ردنا سيكون حاسما".

وأضاف: "التقارير عن انتشار فيروس كورونا في السجون الإيرانية مثيرة للقلق، وأقل ما تتطلبه هو الإفراج الكامل والفوري عن كل المواطنين الأمريكيين هناك".

وتابع بأن "اعتقالهم وسط ظروف متدهورة بشكل متزايد ينافي اللياقات الإنسانية الأساسية".

وأعلنت طهران أمس الثلاثاء عن 54 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة خلال يوم واحد منذ ظهور وباء كورونا في البلاد.

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