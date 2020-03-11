علماء يتوصلون للمدة المحتملة لظهور أعراض فيروس كورونا

2020/03/11 | 10:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة توصل علماء أميركيون إلى نتيجة جديدة مفادها أن فيروس "كورونا" يحتاج إلى خمسة أيام في المتوسط حتى تظهر أعراضه على الشخص المصاب به، وهذه فترة حضانة الفيروس.جاء ذلك بعدما درس فريق من العلماء الأميركيين حالات إصابة بالفيروس من الصين ودول أخرى، لفهم المزيد عن المرض الذي يسببه ذلك الفيروس، حيث توصلوا إلى أن الأعراض بدأت تظهر على معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، في اليوم الخامس تقريبا. ويستمر فيروس كورونا، الذي يعرف علميا باسم "كوفيد - 19"، والذي يمكن أن يتسبب في حدوث حمى، وسعال، ومشاكل في التنفس، في الانتشار حول العالم في الوقت الحالي، وقد أصاب بالفعل أكثر من 114 ألف شخص.وأوضح العلماء انه بالنسبة لأي شخص لا تظهر عليه الأعراض في غضون 12 يوما، فمن غير المرجح أن تظهر عليه بالمرة، لكنه يظل حاملا للعدوى.وينصح الباحثون الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس، سواء ظهرت عليهم الأعراض أو لم تظهر، بعزل أنفسهم لمدة 14 يوما لتجنب نقل العدوى إلى آخرين.وإذا اتبع هؤلاء تلك الإرشادات، التي اعتمدت بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة، فإن من بين كل 100 شخص يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، قد تظهر الأعراض على شخص واحد بعد خروجه من الحجر الصحي، وفقا للدراسة التي نشرت في دورية "حوليات الطب الباطني".وأوضح الأستاذ جاستين ليسلر، من كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة بالولايات المتحدة، والمشرف على هذه الدراسة، إن تلك النتائج كانت أفضل تقدير "سريع" لدينا حتى الآن، بناء على دراسة شملت 181 حالة إجمالا.ومن غير الواضح بعد عدد الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض بشكل عام، ولم تجر الدراسة تقييما ذلك، حيث يعتقد الخبراء أن معظم الأشخاص الذين يصابون بالعدوى، لن يكون لديهم سوى اعتلال طفيف في الصحة، بينما لن تظهر لدى بعضهم الآخر أعراض بالمرة، أي يحملون الفيروس لكن دون ظهور أعراض.لكن هذا المرض قد يكون خطيرا جدا ومميتا بالنسبة للبعض، خاصة كبار السن الذين يعانون من مشكلات صحية موجودة من قبل.وقال جوناثان بول، خبير في علم الفيروسات الجزيئية بجامعة نوتنغهام في بريطانيا، إن الدراسة أكدت أنه بالنسبة للغالبية العظمى من الحالات، فإن فترة الحضانة وبالتالي فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا الجديد، ستصل إلى 14 يوما.ومن الأشياء التي تبعث على الإطمئنان أنه "لا يكاد يكون هناك أي دليل على أن الناس يمكن أن ينقلوا الفيروس بشكل روتيني خلال الفترة الخالية من الأعراض".ويعتقد أن الأشخاص يكونون أكثر قابلية لنقل العدوى عندما تظهر لديهم أعراض واضحة، مثل السعال والحمى.وقد يكون انتقال المرض ممكنا قبل ظهور الأعراض، لكن لا يعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس.وأفضل الطرق لحماية نفسك وكبح انتشار الفيروس هي:تجنب الاتصال عن قرب بالأشخاص الذين يبدون على غير ما يرام.تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، حين تكون يداك غير مغسولتين.استخدم منديلا عند العطس أو السعال، ثم ألقه في سلة المهملات واغسل يديك.اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون.

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