تعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاربعاء

2020/03/11 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … استقرت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاربعاء، (11 اذار 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 121.200 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 121.750 دينار.سعر شراء الدولار = 120.750 دينار.

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