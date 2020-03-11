داليدا خليل تشارك في حملة الوقاية من “كورونا” بطريقة طريفة

2020/03/11 | 10:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ في الحملات التوعوية، في إطار الوقاية من فيروس ​كورونا​، بطريقة طريفة.ونشرت داليدا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظرهرت فيه وهي تغسل يديها، مرددة أغنية “غسل وجّك يا قمر…”.وعلّقت داليدا على الفيديو، قائلة: “حبيت شارك بحملة مكافحة الكورونا على طريقتي … الله يبعد عنكم

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