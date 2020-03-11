هل فيروس كورونا هو بداية نهاية المكاتب؟

2020/03/11 | 10:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ، انتشر فيروس كورونا إلى أكثر من 100 دولة وأودى بحياة أكثر من 3800 شخص.كما دفعت العديد من الصناعات العالمية إلى الشلل ، من الرحلات الجوية الملغاة والحجر الصحي الجماعي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد والأسواق المالية.إذا وضعنا جانبا الآثار الصحية الخطيرة لتفشي المرض ، فإن […]

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