بارزاني: اتفاقية آذار ارغمت النظام ولأول مرة على الاعتراف بحقوق شعبنا

2020/03/11 | 10:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاربعاء ان اتفاقية آذار ارغمت النظام العراقي ولأول مرة على الاعتراف بحقوق شعب كوردستان.

ونشر بارزاني اليوم رسالة على تويتر جاء فيها "يمضي اليوم خمسون عاماً على إتفاقية آذار.

واضاف "كانت إتفاقية آذار نصراً لإرادة شعب كوردستان .

وتابع بارزاني قائلا ان "صمود وتضحيات البيشمركه والكوردستانيين، أرغمت النظام على الإعتراف، لأول مرة وبشكل رسمي، بحقوق شعبنا".

واتفاقية آذار تم توقيعها في 11 آذار 1970 بين الحكومة العراقية والزعيم القومي ملا مصطفى بارزاني في أعقاب الحرب العراقية – الكوردية الأولى، من أجل إنشاء منطقة حكم ذاتي، تتألف من المحافظات الكوردية الثلاث والمناطق المتاخمة الأخرى التي تم تحديدها حسب التعداد بأن لها أغلبية كوردية.

و تنص الخطة أيضا على تمثيل الكورد في الهيئات الحكومية، على أن تنفذ هذه الخطة في أربع سنوات.

وكان ذلك في وقته أهم محاولة لحسم الصراع العراقي – الكوردي الذي طال أمده.



وفيها اعترفت الحكومة العراقية بالحقوق القومية الكورد مع تقديم ضمانات للكورد بالمشاركة في الحكومة العراقية واستعمال اللغة الكوردية في المؤسسات التعليمية، ولكن لم يتم التوصل إلى حل حاسم بشأن قضية كركوك التي بقيت عالقة بانتظار نتائج إحصاءات لمعرفة نسبة القوميات المختلفة في مدينة كركوك.

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