تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في كربلاء

2020/03/11 | 10:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….افاد مصدر طبي، الاربعاء، بتسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في كربلاء.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، انه “تم تسجيل تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في احدى المستشفيات الحكومية بكربلاء”.يذكر ان خلية الازمة في كربلاء اعلنت، في السادس من اذار الحالي، عن وفاة امرأة مصابة بفايروس […]

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