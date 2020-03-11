مدرعة روسية جديدة الاعلن عن تصديرها إلى الخارج.

2020/03/11 | 10:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صانع مدرعة “في بي كا-أورال”، وهي مدرعة روسية جديدة، عن تصديرها إلى الخارج.وأخبر ألكسندر كراسوفيتسكي، المدير العام للشركة الصناعة العسكرية المصنعة للآليات المدرعة، وكالة “سبوتنيك” أنهم لا يزالون […]

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