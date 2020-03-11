نائب يكشف عن اجتماع مرتقب بين قطبي الكتل الشيعية بشأن رئاسة الحكومة

2020/03/11 | 10:24 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الأربعاء، عن اجتماع مرتقب مابين قطبي الكتل الشيعية متمثلة بال...

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