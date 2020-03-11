فلاح أمين الرهيمي - الدولة والشعب وفايروس كورونا

2020/03/11 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي الدولة بجميع مؤسساتها وتوابعها نشأت ووجدت لخدمة الشعب في جميع الظروف والحالات التي يتعرض فيها الشعب لأوضاع غير طبيعية التي من خلالها تُعرّفْ الدولة بقوتها وضعفها والتزامها تجاه الشعب وحمايته والحفاظ على صحته واستقراره واطمئنانه ...والعراق الآن وشعبه يتعرض لغزو فايروس كورونا القاتل للإنسان.والدولة ومؤسساتها الصحية تقف الآن عاجزة عن حماية الشعب من هذا الفايروس القاتل، وزير الصحة يقول : امكانياتنا ......

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