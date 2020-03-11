بعد كربلاء ..بابل تعلن وفاة مصاب بفيروس

2020/03/11 | 10:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابل أعلنت السلطات الصحية بمحافظة بابل الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد .وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7 حالات وفاة، من بين 61 حالة إصابة بالفيروس في العراق.وكانت السلطات العراقية اتخذت عددا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس المستجد، حيث قررت خلية الأزمة في العراق تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس الجاري.كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من 13 دولة، من بينها تركيا، وفرنسا، وإسبانيا، ونيجيريا.

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