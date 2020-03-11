الكويت تغلق ميناء الدوحة البحري وتمنع استقبال السفن الإيرانية والعراقية

2020/03/11 | 10:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الموانئ الكويتية ناصر الشليمي، عن اغلاق ميناء الدوحة البحري والخاص باستقبال السفن واللنشات الإيرانية والعراقية القادمة من دولهم والمحملة بالبضائع.وقال الشليمي إنه “تم إغلاق ميناء الدوحة البحري والخاص باستقبال السفن واللنشات الإيرانية والعراقية القادمة من دولهم والمحملة بالبضائع، وذلك كإجراء احترازي لفيروس كورونا المستجد”، مبينا أن “الإغلاق […]

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