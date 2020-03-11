صحة الرصافة تعلن عن استعدادها لتأجير فنادق لأستيعاب مصابي

2020/03/11 | 10:27 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

كشف معاون مدير عام صحة الرصافة حسنين إبراهيم، عن وجود إمكانية لتأجير فنادق لاستيعاب الأعداد المتزايد من مصابي فيروس كورونا.

وقال إبراهيم في تصريح صحفي، إن "فيروسكورونامنتشر في العالم وتعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران بؤر انتشار الفيروس"، مبيناً تسجيل 26 حالة إصابة في بغداد حتى ا...

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