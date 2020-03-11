ايران : احد كبار مساعدي الخامئني مصاب بفايروس كورونا

2020/03/11 | 10:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن الفحوصات التي أجريت لأعضاء المكتب أكدت أن أحد كبار مساعدي المرشد حسين محمدي، مصاب بفيروس كورونا، وتم وضعه في الحجر الصحي.وذكر المصدر لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن “محمدي خضع عدة مرات للفحص خلال الأسبوعين الماضيين قبل لقائه المرشد، ولم تكن هناك أي علامات […]

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