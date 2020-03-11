السقوط المدوي يكتب نهاية الحرس القديم لريال مدريد

2020/03/11 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

بات نادي ريال مدريد مُطالباً بالاستغناء عن عدة لاعبين من الحرس القديم، وذلك عقب النتائج السلبية التي عصفت بالفريق مؤخراً، ومن بينها الهزيمة بهدفين لهدف أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تخطط للتخلي عن خدمات عدة لاعبين من الصف الأول، مثل مارسيلو وجاريث بيل ولوكا مودريتش، وذلك من أجل تجديد دماء الفريق وتعزيز ترسانته البشري”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن" ريال مدريد سيرفع من جودة الفريق من خلال استعادة لاعبيه المعارين، مثل أشرف حكيمي المعار لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، ومارتن أوديجارد الذي يلعب في ريال سوسيداد، بالإضافة إلى التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد".

ودفع تألق حكيمي إدارة النادي الملكي للتفكير في استعادته بعد نهاية فترة إعارته لدورتموند بنهاية الموسم، على الرغم من رغبة النادي الألماني في التعاقد معه بشكل دائم، وهو ما ينطبق أيضاً على مارتن أوديجارد.

بغداد اليوم - متابعة

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