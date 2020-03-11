نائب :اختيار رئيس مجلس الوزراء برغبة نيابية بعيدة عن سلطة ونفوذ (كهنة المعبد) رؤساء الكتل”

2020/03/11 | 10:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب المستقل محمد الدراجي، عن اقتراح طرحته مجموعة من النواب، لاعتماد سيناريو سبق وان تم اعتماده في عام 2006، لاختيار رئيس الوزراء، فيما رأى أن من شأن هذا المقترح […]

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