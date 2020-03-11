2020/03/11 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات لموظفة في دائرة التسجيل العقاري/ الكرخ الأولى عن جريمة تزويرها أوراق رسمية لأحد العقارات البائن عائديتها لأحد أزلام النظام السابق بغية بيعه بطريقة غير قانونية.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة حكمت على موظفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة النزاهة تحبس موظفة 3 سنوات زورت اوراق احد العقارات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة النزاهة تحبس موظفة 3 سنوات زورت اوراق احد العقارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).