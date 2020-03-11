الحبس لموظفة في التسجيل العقاري زوّرت أوراق عقار عائد لأحد أزلام النظام السابق

2020/03/11 | 10:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاربعاء، حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات لموظفة في دائرة التسجيل العقاري/ الكرخ الأولى عن جريمة تزويرها أوراق رسمية لعقار عائد لأحد أزلام النظام السابق بغية بيعه بطريقة غير قانونية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "الغد برس"، ان "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة حكمت على موظفة في دائرة التسجيل العقاري/ الكرخ الأولى بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات جراء قيامها بتزوير أوراق رسمية خاصة بعقار موضوعة اضبارته تحت التحفظ كونها محجوزة بإعتبار أن مالكه مصادرة أمواله وفق القانون رقم 72 لسنة 2017".

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