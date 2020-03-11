لماذا لا يتم تكليف حيدر العبادي لـ تشكيل الحكومة القادمة : نائب يجيب

2020/03/11 | 10:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- كشف النائب حنين قدو، عن وجود “فيتو سياسي” يمنع، رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، ورئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، من تولي منصب رئيس الوزراء في الظروف الراهنة.وقال قدو في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إن “العراق يمر بفترة حساسة للغاية، مع تراكم الازمات بمختلف عناوينها”، لافتاً إلى أن […]

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