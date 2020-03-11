الحكومة الالمانية تخصص مليار يورو إضافية لمكافحة كورونا

2020/03/11 | 10:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قيام الحكومة الاتحادية بحملة تتسم بالمثابرة، لمكافحة فيروس كورونا، من بينها الدعوة إلى إلغاء الفعاليات غير الضرورية.كما تم الإعلان عن توفير نحو مليار يورو إضافية لمكافحة كورونا.ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لاتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .وقالت ميركل (امس الثلاثاء)، […]

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