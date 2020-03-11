ترجيحات نيابية باختيار رئيس للوزراء خلال اليومين المقبلين

2020/03/11 | 10:55 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

رجح النائب عن تيار الحكمة سالم طحمير الطفيلي، الأربعاء، أن يشهد اليومين المقبلين تسمية رئيس جديد للحكوم...

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