بألاسماء .. محافظة عراقية تمهل 60 شخصا يوما واحدا لإخضاع انفسهم للفحص من كورونا

2020/03/11 | 10:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستانمنحت مديرية صحة محافظة حلبجة اليوم الاربعاء مهلة الى 60 شخصا دخلوا الى المحافظة مؤخرا من المنافذ الحدودية العراقية ولم يخضعوا للفحوص المختربية او الحجر الصحي للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا.وامهلت المديرية في بيان اولئك الاشخاص 24 ساعة لإخضاع انفسهم للفحوصات المختبرية وخلافه سيُتخذ بحقهم الاجراءات القانونية.و أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان يوم الثلاثاء أن أمام سكان الإقليم مهلة حتى منتصف الشهر الجاري للعودة قبل غلق الحدود لمدة أسبوعين.وقالت الداخلية في بيان، إن "آخر موعد لعودة مواطني اقليم كوردستان من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اراضي الاقليم هو تاريخ 15/3/2020".وأضافت أنه "في تاريخ 16/3/2020 ولغاية 1/4/2020 لن يُسمح لهم بالعودة مع الأخذ بالنظر الاستمرار في الحركة التجارية وفق التعليمات السارية".وكانت سلطات الإقليم قد قررت الشهر الماضي حظر دخول الإيرانيين إلى أراضي الإقليم، لكنها أبقت الحدود مفتوحة أمام عودة سكان الإقليم والتبادل التجاري.يشار الى ان اقليم كردستان سجل 16 اصابة مؤكدة بالفيروس احداها توفيت وهو رجل دين في السليمانية، واخرى تماثلت للشفاء التام وغادرت المستشفى، بحسب اخر احصائية اعلن عنها وزير الصحة في الاقليم سامان البرزنجي.

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