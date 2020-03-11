مصدر: قيادات شيعية اتفقت على ابقاء عبد المهدي للانتخابات المبكرة

2020/03/11 | 10:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف تحالف الفتح برئاسة هادي العامري اليوم الاربعاء عن اتفاق بين قادة شيعة على ابقاء رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه لحين اجراء الانتخابات المبكرة.وقال مصدر في التحالف، إن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم عقدا اجتماعا مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تأليفها".وأضاف المصدر، لـ"كلكامش برس" أن "الاجتماع توصل إلى اتفاق مبدئي على الابقاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي لحين إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الجاري".ولا يزال العراق بلا حكومة منذ استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والتي قدمها بضغط من المرجعية العليا للشيعة المتمثلة بآية الله علي السيستاني، وبعد تصاعد العنف ضد المحتجين.

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