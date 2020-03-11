عبد الواحد: 15 نائباً يتفاوضون بعيداً عن الحزبين الكرديين

2020/03/11 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو مجلس النواب السابق سروة عبد الواحد عن حركة التغيير ،أن هناك 15 نائباً يتفاوضون بعيداً عن الحزبين الكرديين.

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