اكتشاف إصابة رجل مسن بفايروس كورونا في كربلاء بعد وفاته

2020/03/11 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

أفاد مصدر في محافظة كربلاء، الأربعاء (11 اذار 2020)، بأن رجلاً توفي اليوم في المحافظة، قبل أ...





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