العتبة الحسينية تعلن عدم إقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع وتحدد شرطاً لعودتها

2020/03/11 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

قررت ادارة الصحن الحسيني في كربلاء، عدم اقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع، بسبب الظروف الصحية الذي يمر بها العراق، مبينة أن التوقف سيستمر لحين تحسن تلك الظروف.

وجاء في بيان لإدارة الصحن الحسيني، نشره الموقع الرسمي، إنه "نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة صحة كربلاء المقدسة، تقرر الاستمرار في ايقاف صلاة الجمعة لهذا الاسبوع ايضاً".

وأضاف البيان "سيبقى هذا التوقف لحين تحسن الظروف الصحية بسبب انتشار فيروس (كورونا)".

وكانت ادارة الصحن الحسيني الشريف قد قررت، في ٥ من آذار/ مارس الحالي، عدم اقامة صلاة الجمعة بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق ورعاية لما دعت اليه دائرة الصحة في كربلاء المقدسة.

وفي بيان صدر عن ادارة الصحن الحسيني الشريف، أنه "بالنظر للظرف الصحي الراهن ورعاية لما دعت اليه دائرة صحة كربلاء المقدسة من الامتناع من عقد التجمعات الكبيرة في هذه الايام فقد تقرر عدم اقامة صلاة الجمعة في هذا الاسبوع".

وختم البيان "نسال الله العلي القدير ان يجنب الجميع كل سوء ومكروه انه سميع مجيب ".

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