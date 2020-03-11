بعد إعلانها السيطرة عليه.. الصين تسجيل ارتفاعاً جديداً في الإصابات بفايروس كورونا

2020/03/11 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، (11 آذار 2020)، تسجيل ارتفاعا جديدا في الاصابات المستوردة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

لجنة الصحة الوطنية الصينية أكدت "وفاة 22 شخصا وإصابة 24 آخرين في جميع أنحاء البلاد".

فيما تمكنت الصين من إحراز تقدم هائل في معركتها ضد فايروس كورونا، ما دفع بالرئيس شي جينبينغ، أمس الثلاثاء الى زيارة بؤرة تشفي الفيروس مدينة ووهان وإعلان كبح انتشاره بشكل مبدئي.

وأشارت اللجنة إلى "انخفاض عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، لكن أرقام اليوم، شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة باليوم السابق بسبب الزيادة في الإصابات المستوردة."

وسجلت اللجنة "عشر حالات جديدة جاءت من الخارج، معظمها من إيطاليا البلد الأكثر تضررا خارج الصين، ست منها في بكين التي تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من بلدان خطرة بينها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان".

وأحصت لجنة الصحة "حتى الآن 79 حالة مستوردة من الخارج، لكن مع ذلك حققت البلاد نقلة نوعية في الحد من انتشار الاصابات في الداخل.

وبينت أن "الإصابات الجديدة في ووهان انخفض إلى مستوى جديد، حيث تم الإبلاغ عن 13 إصابة الأربعاء، بينما سجلت حالة واحدة أخرى غير مستوردة في البلاد.

وتخضع ووهان ومقاطعتها هاوبي لإغلاق تام منذ أواخر كانون الثاني/يناير في جهد غير مسبوق لمنع 56 مليون شخص من الانتقال الى مناطق صينية أخرى.

ولكن مع تسجيل هاوبي "صفر" إصابات خارج ووهان لعدة أيام متتالية، أعلنت المقاطعة الثلاثاء أنها ستسمح للأشخاص الأصحاء في المناطق منخفضة الخطورة بالتنقل داخل المقاطعة.

وأصاب الفيروس نحو 81 ألف شخص في الصين حتى الآن تعافى غالبيتهم، فيما ارتفع الأربعاء عدد الوفيات الى 3,158.

بغداد اليوم-متابعة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء (11 اذار 2020)، بارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة الأمريكية الـ 1000 إصابة، بحسب إحصاءات السلطات الفيدرالية والمحلية.

وأضافت الصحيفة، أنه "

بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة الصحة التركية، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفايروس كورونا المستجد في أراضي تركيا.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تصريح صحفي، إن المريض المصاب بفايروس كورونا قيد الحجر الصح

بغداد اليوم - متابعة

تتخد شركات ومؤسسات عالمية إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن بعض الجهات قد ذهبت إلى حد بعيد في مكافحة المرض، إذ اتهمها مغردون بإهانة موظفيها.

وأبدى مغردون حول العالم غضبهم إزاء صورة، يظهر فيها عامل يحمل صندو

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