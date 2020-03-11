2020/03/11 | 11:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الزيادي : اللجنة السباعية تستبعد الاسماء التي طرحت سابقا لمنصب رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 11:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الزيادي : اللجنة السباعية تستبعد الاسماء التي طرحت سابقا لمنصب رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الزيادي : اللجنة السباعية تستبعد الاسماء التي طرحت سابقا لمنصب رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).