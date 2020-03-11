الاقتصاد في زمن كورونا..جيرنوت فاجنر

2020/03/11 | 11:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: جيرنوت فاجنر كل ما يمكن قوله عن فيروس كورونا الجديد قيل، ولن أضيف عليه شيئا لأني لا أستطيع، إذ لا أملك أجوبة حقيقية.ولكني مثلك، لدينا جميعا الكثير من القرارات التي ينبغي اتخاذها.فأنا بحاجة للمساعدة من أجل الموازنة بين الأرباح على المدى الطويل والتكاليف على المدى القصيرة.وأحتاج المساعدة من أجل المفاضلة بين […]

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