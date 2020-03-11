تحطم طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الباكستاني في إسلام آباد

2020/03/11 | 11:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر سلاح الجو الباكستاني في بيان أن طائرة مقاتلة طراز “اف16-” تابعة لسلاح الجو الباكستاني، تحطمت بالقرب من منطقة “شاكارباريان” في إسلام آباد صباح اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته شبكة […]

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