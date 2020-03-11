العتبة الحسينية المقدسة تعلن الاستمرار في ايقاف صلاة الجمعة

2020/03/11 | 11:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة الصحن الحسيني الشريف، عدم اقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع، بسبب الظروف الصحية الذي يمر بها العراق، مبينة أن التوقف سيستمر لحين تحسن تلك الظروف.وجاء في بيان لادارة الصحن الحسيني الشريف وتابعته وكالة صدى الاعلام، إن “نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة صحة كربلاء المقدسة، تقرر الاستمرار في ايقاف صلاة الجمعة لهذا الاسبوع

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