قائد الجيش البولندي مصاب بفيروس كورونا

2020/03/11 | 11:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع البولندية، امس الثلاثاء، عن إصابة قائد القوات المسلحة الوطنية، الجنرال ياروسلاف ميكا، بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها في “تويتر”، أن إصابة قائد الجيش تم تأكيدها بعد عودته من اجتماع لمجلس عسكري عقد في ألمانيا.وأضاف البيان أن حالة ميكا مستقرة وأن جميع الأشخاص الذين رافقوه في رحلته

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