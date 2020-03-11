طيران الإمارات تشغل رحلات خاصة إلى السعودية

2020/03/11 | 11:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تشغل طيران الإمارات عدداً من الرحلات إلى الرياض وجدة والدمام خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس 2020، بموجب موافقة خاصة من سلطات المملكة العربية السعودية.ويهدف تشغيل هذه الرحلات إلى تسهيل عودة المسافرين المتأثرين جراء قيود السفر الأخيرة التي أعلنت عنها المملكة.وسيُسمح فقط للمواطنين السعوديين بالسفر على الرحلات من دبي […]

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