نائب: شركات وهمية تسرق أموال العراقيين بدون رقابة

2020/03/11 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاربعاء، ان شركات وهمية تسرق أموال العراقيين بدون رقابة، مبينا ان هذه الشركات تمنح ارباحا خياليا تصل أحيانا إلى 80%.

يتبع..

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