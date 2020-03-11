ائتلاف النصر : مصالح الكتل تحول دون التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة

2020/03/11 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، ان مصالح الكتل تحول دون التوصل لاتفاق بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ، مؤكدة أن “اسماء الشخصيات المعلنة امام وسائل الاعلام هي ذاتها المتداولة بين الاروقة السياسية لتكليفها لرئاسة الوزراء”.وقالت جودت في تصريح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، إنه “لا يمكن الحديث عن […]

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