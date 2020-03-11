شركات طيران الشرق الأوسط ستفقد نحو 7.2 مليار $ بسبب كورونا

2020/03/11 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “اياتا” أن شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط ستفقد نحو 7.2 مليار دولار من إيراداتها، في حال إذا ما انتشر فيروس كورونا على نطاق واسع، ما يمثل نحو 6.4% من 113 مليار دولار تمثل إجمالي إيرادات ستفقدها شركات الطيران في العالم خلال عام 2020.وأظهرت البيانات، أن شركات […]

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