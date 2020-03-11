غیض من فیض

2020/03/11 | 11:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي تتحفنا قصص تأریخنا بكثیر من الصور والحالات بصنفیھا؛ المستحبة والمحمودة..وكذلك المستنكرة والمستھجنة، ومن الصنف الأخیر ما یكون أبطالھا شخوصا لھم منزلتھم الاجتماعیة، او ممن یعتلون ناصیة القوم، […]

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