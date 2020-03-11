نتنياهو يتهرب من الدخول في الحجر الصحي رغم لقائه بأحد المصابين الإسرائيليين بفيروس “كورونا”

2020/03/11 | 11:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس- متابعات: ذكرت الإذاعة الإسرائيلية “كان”، أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تهرب من دخول الحجر الصحي الطوعي، بالرغم من أنّه كان قد التقى مصاباً إسرائيلياً بفيروس كورونا من طواقم […]

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