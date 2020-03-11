أعطى نتائج نسبية .. إيران تعلن إنتاج دواء لعلاج المصابين بـ

2020/03/11 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن إنتاج دواء لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، وقالت إنه أعطى نتائج نسبية.

أفاد متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بحسب "روسيا اليوم"، بأن "دواء محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه"، لافتا إلى أنه "من المبكر الحكم عليه و تقييمه بالكامل".

وأضاف أنه "يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع".

إلى ذلك، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا، كما دعا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد.

وقال خلال اجتماع الحكومة إن "السلطات الإيرانية تعمل على مكافحة فيروس كورونا وعدم تأزيم حياة المواطنين وتأمين كل احتياجاتهم".

وأشار روحاني إلى أن "الفريق الاقتصادي في الحكومة يسهم في مكافحة فيروس كورونا من خلال تأمين العملات الأجنبية والسلع الأساسية للمواطنين".

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